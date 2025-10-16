Son Dakika | Kritik görüşme sona erdi! Trump: Putin ile buluşacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi ve gerilimli geçtiğini belriten ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"PUTİN İLE MACARİSTAN'DA BULUŞACAĞIZ"

Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini duyuran Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Başkan Putin, yüzyıllardır hayalini kurduğu Orta Doğu'da Barışın Büyük Başarısı için beni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tebrik etti. Orta Doğu'daki Başarının, Rusya/Ukrayna ile Savaşın sona ermesi için müzakerelerimize yardımcı olacağına inanıyorum. Başkan Putin, First Lady Melania'ya çocuklarla ilgilendiği için teşekkür etti. Çok minnettar olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi."

"GELECEK HAFTA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Gelecek hafta ABD'li ve Rus yetkililerin iki ülke arasındaki ticarete yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Trump "Ayrıca, Ukrayna ile Savaş sona erdiğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hakkında uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, gelecek hafta Üst Düzey Danışmanlarımızla bir toplantı yapılması konusunda anlaştık" dedi.

Görüşme yerini yapılacak toplantı sonrasında açıklanacağını ifade eden Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk toplantılarına Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve belirlenecek diğer kişilerle birlikte toplantı yeri belirlenecek" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNE İNANIYORUM"

Ukrayna Rusya arasındaki savaşa dair Putin ile Macaristan'da bir araya geleceğini duyuran Trump, öncesinde Zelenski ile Oval Ofis'te görüşeceğini belirterek şunları aktardı: