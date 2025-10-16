Son Dakika | Kritik görüşme sona erdi! Trump: Putin ile buluşacağım

Son Dakika | Kritik görüşme sona erdi! Trump: Putin ile buluşacağım
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump, "İyi ve gerilimli geçti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi ve gerilimli geçtiğini belriten ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"PUTİN İLE MACARİSTAN'DA BULUŞACAĞIZ"

Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini duyuran Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Başkan Putin, yüzyıllardır hayalini kurduğu Orta Doğu'da Barışın Büyük Başarısı için beni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tebrik etti. Orta Doğu'daki Başarının, Rusya/Ukrayna ile Savaşın sona ermesi için müzakerelerimize yardımcı olacağına inanıyorum. Başkan Putin, First Lady Melania'ya çocuklarla ilgilendiği için teşekkür etti. Çok minnettar olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi."

Rus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklamasıRus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklaması

thumbs-b-c-265f906e6abdf76bf7b79fb53f6a4449.webp

"GELECEK HAFTA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Gelecek hafta ABD'li ve Rus yetkililerin iki ülke arasındaki ticarete yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Trump "Ayrıca, Ukrayna ile Savaş sona erdiğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hakkında uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, gelecek hafta Üst Düzey Danışmanlarımızla bir toplantı yapılması konusunda anlaştık" dedi.

Görüşme yerini yapılacak toplantı sonrasında açıklanacağını ifade eden Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk toplantılarına Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve belirlenecek diğer kişilerle birlikte toplantı yeri belirlenecek" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNE İNANIYORUM"

Ukrayna Rusya arasındaki savaşa dair Putin ile Macaristan'da bir araya geleceğini duyuran Trump, öncesinde Zelenski ile Oval Ofis'te görüşeceğini belirterek şunları aktardı:

  • "Başkan Putin ve ben daha sonra, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu "şansız" savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görüşmek üzere, kararlaştırılan bir yerde, Budapeşte, Macaristan'da bir araya geleceğiz. Başkan Zelenski ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya geleceğiz ve burada Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve çok daha fazlasını ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Dünya
Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Biz alışkınız ama ABD'li gazeteciler ilk kez görüyor: Basın kartlarını bırakıp bakanlığı terk ettiler
Biz alışkınız ama ABD'li gazeteciler ilk kez görüyor: Basın kartlarını bırakıp bakanlığı terk ettiler