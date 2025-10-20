Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu

Kremlin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan kritik Rusya-ABD zirvesine ilişkin beklentilerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirveden en büyük beklentilerinin Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik bir ilerleme sağlanması olduğunu belirtti ve ABD ile ikili ilişkileri de kapsamlı bir şekilde masaya yatırmayı umduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Moskova'nın zirvedeki önceliklerini şu sözlerle özetledi:

"Öncelikle, Ukrayna'da çözüm sürecinde bir miktar ilerleme kaydetmek istiyoruz. Ayrıca bu görüşmeyi, gergin olan ikili ilişkilerimizi ele almak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

ZİRVE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Liderler zirvesi fikri, 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından netleşmişti. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Putin ile yakında Budapeşte'de bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamayı takiben Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Moskova ve Washington'ın "vakit kaybetmeden" yeni bir Putin-Trump zirvesi için hazırlıklara başlayacağını doğrulamıştı. Ev sahibi ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ise zirvenin en iyi şekilde organize edilmesi için özel bir komite kurulması talimatı verdiğini ve hazırlıkların "Perşembe akşamı itibarıyla başladığını" bildirdi.