Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu

Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu
Yayınlanma:
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenmesi beklenen kritik zirve öncesi Kremlin'den ilk açıklama geldi. Masadaki en önemli iki konunun Ukrayna'da barışın sağlanması ve Washington ile gerilen ilişkilerin normalleştirilmesi olacağı bildirildi.

Kremlin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan kritik Rusya-ABD zirvesine ilişkin beklentilerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirveden en büyük beklentilerinin Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik bir ilerleme sağlanması olduğunu belirtti ve ABD ile ikili ilişkileri de kapsamlı bir şekilde masaya yatırmayı umduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Moskova'nın zirvedeki önceliklerini şu sözlerle özetledi:

"Öncelikle, Ukrayna'da çözüm sürecinde bir miktar ilerleme kaydetmek istiyoruz. Ayrıca bu görüşmeyi, gergin olan ikili ilişkilerimizi ele almak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

ZİRVE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Liderler zirvesi fikri, 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından netleşmişti. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Putin ile yakında Budapeşte'de bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamayı takiben Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Moskova ve Washington'ın "vakit kaybetmeden" yeni bir Putin-Trump zirvesi için hazırlıklara başlayacağını doğrulamıştı. Ev sahibi ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ise zirvenin en iyi şekilde organize edilmesi için özel bir komite kurulması talimatı verdiğini ve hazırlıkların "Perşembe akşamı itibarıyla başladığını" bildirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Dünya
Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü