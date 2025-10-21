Trump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdiler

Trump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdiler
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kravatına yönelik gelen bir soru karşısında ağzını bozdu. Parnell’in sözleri geçen hafta Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in tepki çeken sözlerini akıllara getirdi. ABD hükümetinin önde gelen isimlerinin argo ifadeleri kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtla tepkilere neden oldu. Parnell, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in geçtiğimiz hafta gündem olan “anan” çıkışını taklit ederek, benzer bir açıklamayla karşılık verdi.

HuffPost muhabiri, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Cuma günkü Beyaz Saray ziyaretinde taktığı kırmızı, beyaz ve mavi çizgili kravat ile ilgili bir soru sordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir danışmanının bu kravatı “Rusya bayrağını andırıyor” diyerek övgüyle anması üzerine, muhabir “Kravatı kim seçti?” diye sordu.

KRAVAT SORUSU GELDİ AĞZINI BOZDU

Parnell ise soruya “Kravatı anan aldı. Bu kravat vatansever bir Amerikan kravatı, aptal!” yanıtını verdi.abd-sozcusu.jpg

Bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Pentagon Basın Sekreteri Kingsley Wilson, eleştiriler üzerine Parnell’i savundu. Wilson, “Eğer ülkesini baştan aşağı temsil etmek solcu bir blogun gözünde suçsa, o zaman Bakan Hegseth suçludur. O, bayrağına ve ülkesine derin bir saygı duyan bir vatanseverdir” açıklamasında bulundu.

Trump'ın sözcüsünden gazeteciye çok büyük terbiyesizlik! Seviyeyi yerlere düşürdüTrump'ın sözcüsünden gazeteciye çok büyük terbiyesizlik! Seviyeyi yerlere düşürdü

Parnell’in sözleri, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in benzer bir soruya verdiği “anan seçti” yanıtını akıllara getirdi. Leavitt, Trump ile Putin’in olası Budapeşte görüşmesine dair soruya aynı ifadeyle karşılık vermişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

