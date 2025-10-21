Trump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdiler

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtla tepkilere neden oldu. Parnell, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in geçtiğimiz hafta gündem olan “anan” çıkışını taklit ederek, benzer bir açıklamayla karşılık verdi.

HuffPost muhabiri, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Cuma günkü Beyaz Saray ziyaretinde taktığı kırmızı, beyaz ve mavi çizgili kravat ile ilgili bir soru sordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir danışmanının bu kravatı “Rusya bayrağını andırıyor” diyerek övgüyle anması üzerine, muhabir “Kravatı kim seçti?” diye sordu.

KRAVAT SORUSU GELDİ AĞZINI BOZDU

Parnell ise soruya “Kravatı anan aldı. Bu kravat vatansever bir Amerikan kravatı, aptal!” yanıtını verdi.

Bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Pentagon Basın Sekreteri Kingsley Wilson, eleştiriler üzerine Parnell’i savundu. Wilson, “Eğer ülkesini baştan aşağı temsil etmek solcu bir blogun gözünde suçsa, o zaman Bakan Hegseth suçludur. O, bayrağına ve ülkesine derin bir saygı duyan bir vatanseverdir” açıklamasında bulundu.

Parnell’in sözleri, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in benzer bir soruya verdiği “anan seçti” yanıtını akıllara getirdi. Leavitt, Trump ile Putin’in olası Budapeşte görüşmesine dair soruya aynı ifadeyle karşılık vermişti.