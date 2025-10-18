Trump'ın sözcüsünden gazeteciye çok büyük terbiyesizlik! Seviyeyi yerlere düşürdü

Yayınlanma:
Trump’ın Putin’le Macaristan’da yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray Sözcüsü, toplantının yerinin nasıl seçildiği sorusuna tepki çeken bir yanıt verdi. Sözcü, muhabire “Toplantı yerini anneniz seçti” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’da yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar tartışma yarattı. Görüşmenin Budapeşte’de yapılacağı duyurulurken, bu tercihin Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararına rağmen yapılması dikkat çekti.

Normal şartlar altında UCM'ye üye olan ülkeler, tutuklama kararına riayet etmek zorunda. Yani Putin, UCM'nin karalarını tanıyan bir ülkeye giderse tutuklanmalı. Fakat Macaristan’ın UCM’den ayrılma sürecinde olması nedeniyle Putin’in tutuklanma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

"TOPLANTI YERİNİ ANNENİZ SEÇTİ"

HuffPost muhabirinin Beyaz Saray’a, toplantı yerinin kim tarafından seçildiğini sorması üzerine, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt “Anneniz seçti” yanıtını verdi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da bu yanıtı yineledi.

Muhabirin Leavitt’e yanıtının espri amaçlı olup olmadığını sorması üzerine Leavitt şu ifadeleri kullandı:

“Senin kendini gazeteci sanman komik. Sen solcu bir aktivistsin ve kimse seni ciddiye almıyor. Sadece bunu yüzüne söylemiyorlar. Bana yolladığın samimiyetsiz, önyargılı ve saçmalık dolu mesajları kes.”

ABD medyası Trump'ı Erdoğan'a benzetti: Rakibini yargılattığı dava için İmamoğlu örneği verildiABD medyası Trump'ı Erdoğan'a benzetti: Rakibini yargılattığı dava için İmamoğlu örneği verildi

"ANNENİZ YANITI ÇOK UYGUNDU"

The Independent’ın “Anneniz” yanıtının uygun olup olmadığını sorması üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, “Bu yanıt fazlasıyla uygundu” dedi. Rogers, “Söz konusu kişi gerçek bir gazeteci değil, Demokrat Parti yanlısı bir aktivisttir. Beyaz Saray basın ekibi her gün yüzlerce ciddi soruya cevap veriyor. Vaktimizi bu tür kişilerle harcayamayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

