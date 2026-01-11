Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu: AKP'den yeni kanun teklifi

AKP, “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı 31 maddelik düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddesi ise belediyelere ilişkin düzenleme oldu. Teklifte, AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde belediyeleri kaybetmesinin ardından, belediyelerin şirket ve kooperatif faaliyetlerine yönelik yetki alanını daraltması hedeflendi. Düzenlemeyle, belediyelerin bu alanlardaki işlemlerinde Cumhurbaşkanı’nın tek yetkili merci haline gelmesi öngörülüyor.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE CUMHURBAŞKANI ONAYI

Teklif kapsamında, belediyelerin ve bağlı kuruluşların dolaylı ya da bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması veya kooperatiflere ortak olması, Cumhurbaşkanı onayına bağlanacak.

Bu düzenleme, yerel yönetimlerin ekonomik ve ticari faaliyetleri üzerindeki merkezi denetimi artıran en kritik maddeler arasında yer alıyor.