Lodos deyip küçümsemeyin: Dehşet görüntüler Bursa'dan geldi
Yayınlanma:
Bursa’da, hızı saatte 105,5 kilometreye ulaşan lodos fırtınası nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi. Ağaçların çatıları uçarken araçlarda maddi hasar oluştu.

Bursa’da etkili olan lodos fırtınası, şehirde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle şehrin merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatısı uçtu.

Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtulduFırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu

Büyük bir gürültüyle sokağa düşen çatının altında kalan bir otomobil hasar alırken Osmangazi ilçesinde de bir iş yerinin önünde park halinde olan kamyonet, rüzgarla birlikte hareket etti. İş yeri çalışanının koşarak direksiyona geçip durdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI!

Bursa’da, fırtınanın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

BAHÇE DUVARI DEVRİLDİ!

Lodos fırtınası nedeniyle bir evin de bahçe duvarı yıkılırken duvarın parçalarının üzerine düştüğü 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEPREM OLUYOR SANDIM”

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi 1’inci Asil Sokak’ta bulunan boş bir alandaki bahçe duvarının yıkılarak 10 araca zarar verdiği sırada park ettiği otomobilinde oturan Şener Akbulut, “Çökme anında ben de arabanın içindeydim. Duvar arabamın üzerine çöktü. Ben yaralanmadım ancak arabamda hasar oluştu. O an deprem oluyor sandım” ifadelerini kullanarak o anları anlattı.

'SESİMİ DUYAN VAR MI?’ DİYE SESLENDİM'

Evinden çıktığı sırada duvarın yıkıldığı gören Muharrem Kaya ise, “Güvenlik kursundan yemek molasında çıkarak evime geldim. Evimde yemeğimi yedim ve çıktığımda duvar çöktü. Araçları gördüm ve koşarak araçlara yaklaşıp, ‘Sesimi duyan var mı?’ diye seslendim. Ses olmayınca güvenlik kursuna geri gitmek durumunda kaldım. Çevredekileri uyararak kursa gittim. Kursum bittikten sonra geri geldim ve belediye ekiplerinin çalışma yaptığını gördüm” sözlerini sarf etti.

Kaynak:DHA

