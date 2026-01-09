Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu

İstanbul’da, geçtiğimiz gece saatlerinden itibaren başlayan fırtına kenti etkisi altına aldı. Fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bazı yollar ise, zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle göle döndü. Şişli Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçarken sokak trafiğe kapandı ve araçlar zarar gördü.

Meydana gelen olayda bir sürücü, çatı parçalarının altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU!

Beyoğlu’na bağlı Piyalepaşa Mahallesi Cemiyet Sokak’ta ise bir binanın çatısı sokağa uçtu. Dışarı çıkan bir vatandaş olanı biteni izlediği sırada başka bir binanın çatısından kopan parçalar olduğunu fark etti. Sesleri duyan vatandaş, çatı parçalarının üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken Keçeci Piri Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise çatıdan kopan parçalar uçarak sokağa düştü. Park halindeki araçların zarar gördüğü olay da kameralara yansıdı.

ARACIN ÜZERİNE ANTEN DÜŞTÜ!

Şişli'nin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ve Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana gelen olaylarda ise çatıların uçarak sokağa düşmesi nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Kağıthane’de de fırtına sonrası bir iş yerinin camları kırıldı.

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde ise, fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen çanak anten park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. O anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.