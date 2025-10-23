Trump Putin'le planladığı görüşmeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapmayı planladığı görüşmeyi “gitmemiz gereken yere varamayacağımızı hissettim” diyerek iptal etti. Trump ayrıca Ukrayna’ya Tomahawk füzesi verilmesini reddetti ve Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımları övdü.

"BANA DOĞRU GELMEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. “Bana doğru gelmedi” ifadesini kullanan Trump, “Gitmemiz gereken yere varamayacağımızı hissettik, bu yüzden iptal ettim ama gelecekte bunu yapacağız” dedi.

Putin’le görüşmeyi askıya almasına rağmen hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın hâlâ barış istediğini belirten Trump, “Bence barış istiyorlar. Sanırım ikisi de barış istiyor. Bu noktada, biliyorsunuz, neredeyse dört yıl oldu” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Oval Ofis’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya Tomahawk füzesi verilmesi önerisini reddetti. Füzelerin karmaşık yapısına dikkat çeken Trump, “Tomahawk’ların birçok kişinin bilmediği bir sorunu var: Onları nasıl kullanacaklarını öğrenmek en az altı ay, genellikle bir yıl sürüyor. Oldukça karmaşıklar,” dedi.

ABD Başkanı, Rusya’nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yeni yaptırımları da “yaptıklarımız açısından çok büyük bir gün” sözleriyle değerlendirdi.