New York borsası Fed kararı öncesi rekorla kapadı

New York borsası, güçlü şirket bilançolarının açıklanmasının ardından günü yükselişle kapattı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanış seviyelerine ulaştı. Nvidia'nın yapay zeka konferansında duyurduğu yeni gelişmeler piyasaları olumlu etkiledi.

New York borsası, güçlü şirket bilançolarının yayımlanması akabinde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,34 artarak 47.706,37 puana ulaştı.

ENDEKSLERDE TARİHİ ZİRVE

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.890,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 kazançla 23.827,49 puana yükseldi.

Böylelikle üç endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini kaydetti.

NVIDIA HİSSELERİ YÜZDE 5 ARTTI

Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, piyasaların pozitif seyrine katkı sağladı. Başkent Washington'da düzenlediği yapay zeka konferansında yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gerçekleştirdiği işbirliklerini duyuran şirketin hisseleri yüzde 5'e yakın arttı.

Bugün finansal sonuçlarını yayımlayan Amerikan sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri de beklentilerin üzerinde kar açıklaması ve yıllık gelir beklentilerini yükseltmesi sonrasında yüzde 0,5 değer kazandı.

LOJİSTİK ŞİRKETİ UPS'TEN İYİ BİLANÇO

Lojistik şirketi UPS de bu yıl 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmasına karşın bilançosunda beklentilerden iyi kar ve gelir bildirdi. Şirketin hisseleri yüzde 8 artış kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 1,5 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ekimde 94,6'ya geriledi.

Öte yandan ülke basınında çıkan haberlerde, Çin'in fentanil üretimi için kullanılan kimyasalların ihracatına sıkı önlemler alması halinde ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri düşürebileceği öne sürüldü.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki politika kararının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra Microsoft, Alphabet ve Meta'nın piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı finansal sonuçlar takip edilecek.

Apple ve Amazon ise perşembe günü bilançolarını açıklayacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

