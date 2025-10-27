Fed faiz indirimine devam edecek mi?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında da faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, ülkede iş gücü piyasasındaki zayıflık, düşük enflasyon ve hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan veri eksiklikleri, Fed’in sıkı para politikasını gevşetme yönündeki adımlarını destekleyecek.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Eylül ayında açıklanan verilerde ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, Fed’in ekim toplantısında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, zayıf istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimi kararını desteklediğini belirtti. Marey, “Enflasyonun düşük seyretmesi, ekim toplantısında 25 baz puanlık indirimi mümkün kılıyor. İş gücü piyasasındaki zayıflık ve hükümetin kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler, aralık ayında da benzer bir adımı gündeme getirebilir” dedi.

Marey, Fed’in bilanço küçültme sürecinin sonuna geldiğini ve 2026’da “nötr faiz oranına” ulaşana kadar indirim döngüsünü sürdürebileceğini ifade etti.

“PİYASA FED’İN TAHMİNLERİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR”

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley ise Fed’in ekim toplantısında da 25 baz puanlık indirime gideceğini söyledi. Knightley, “Fed, eylül toplantısında faizleri düşürürken bunu bir ‘risk yönetimi’ hamlesi olarak tanımladı. Hedefin üzerindeki enflasyon hâlâ sorun olsa da, tarife kaynaklı fiyat artışları korkulduğu kadar agresif değil” değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası anketlerinin ekonomik görünümde zayıflığa işaret ettiğini belirten Knightley, Fed’in 2026’da iki faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyledi.