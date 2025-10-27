Fed faiz indirimine devam edecek mi?

Fed faiz indirimine devam edecek mi?
Yayınlanma:
ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından gözler yeniden Fed'e çevrildi. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileri yükseldi. Peki faiz indirimi devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? İşte gelişmeler ve analizler...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında da faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, ülkede iş gücü piyasasındaki zayıflık, düşük enflasyon ve hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan veri eksiklikleri, Fed’in sıkı para politikasını gevşetme yönündeki adımlarını destekleyecek.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

2025/09/28/trumpin-fed-baskani-powelli-kovdugunu-ifade-eden-karikatur-2.jpg

Eylül ayında açıklanan verilerde ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, Fed’in ekim toplantısında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi.

Trump'tan kritik Fed açıklamasıTrump'tan kritik Fed açıklaması

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, zayıf istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimi kararını desteklediğini belirtti. Marey, “Enflasyonun düşük seyretmesi, ekim toplantısında 25 baz puanlık indirimi mümkün kılıyor. İş gücü piyasasındaki zayıflık ve hükümetin kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler, aralık ayında da benzer bir adımı gündeme getirebilir” dedi.

Marey, Fed’in bilanço küçültme sürecinin sonuna geldiğini ve 2026’da “nötr faiz oranına” ulaşana kadar indirim döngüsünü sürdürebileceğini ifade etti.

“PİYASA FED’İN TAHMİNLERİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR”

2024/03/20/fed-powell.jpg

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley ise Fed’in ekim toplantısında da 25 baz puanlık indirime gideceğini söyledi. Knightley, “Fed, eylül toplantısında faizleri düşürürken bunu bir ‘risk yönetimi’ hamlesi olarak tanımladı. Hedefin üzerindeki enflasyon hâlâ sorun olsa da, tarife kaynaklı fiyat artışları korkulduğu kadar agresif değil” değerlendirmesinde bulundu.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

İş dünyası anketlerinin ekonomik görünümde zayıflığa işaret ettiğini belirten Knightley, Fed’in 2026’da iki faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyledi.

“Fed yetkilileri, 2026’da yapılacak iki indirimin enflasyonu kontrol altında tutarken büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor. Ancak piyasa, soğuyan iş gücü piyasasının daha agresif adımlar gerektireceğine inanıyor.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Ekonomi
Ekmek ve temel gıdada fiyat belirleme sistemi değişiyor!
Ekmek ve temel gıdada fiyat belirleme sistemi değişiyor!
DİSK açıkladı: Asgari ücret nasıl belirlenmeli?
DİSK açıkladı: Asgari ücret nasıl belirlenmeli?
2026 asgari ücretinde korkutan senaryoyu açıkladı: Alım gücü daha da düşecek!
2026 asgari ücretinde korkutan senaryoyu açıkladı: Alım gücü daha da düşecek!