Trump'tan kritik Fed açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e ilişkin kararlarını yıl sonuna kadar açıklayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed politikalarına dair kararların yıl sonuna kadar açıklanabileceğini söyledi. Trump ayrıca, Elon Musk ile yaşanan gergin dönemin geride kaldığını, ilişkilerinin yeniden iyi olduğunu belirtti.

MALEZYA'DAN SESLENDİ

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi’nde konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testini “uygun değil” sözleriyle eleştirdi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

FED ile ilgili kararımızı yıl sonuna kadar verebiliriz.
Elon Musk ile kötü bir dönem geçirdik ancak şu anda ilişkimiz iyi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için seyahatimi uzatmaya hazırım.
Önümüzdeki yılın ilk yarısında Çin’e gideceğim. Xi ile yapacağımız görüşmeden bir anlaşma ile çıkacağımızı düşünüyorum.
Vladimir Putin, nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testi yapmak yerine savaşı sona erdirmeli.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

