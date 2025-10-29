Faiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajı

Faiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump yeniden Fed'i hedef aldı. Trump, faiz kararından saatler önce yaptığı açıklamada, enflasyon oranına göre faiz belirleyen Fed'e, "Enflasyondan korktukları için faiz oranlarını artıracak bir Fed’e sahip olmayacağız.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı.

Güney Kore’nin Gyeongju kentinde konuşan Trump, Powell’ı faiz indirimlerinde geç kalmakla suçlayarak “Jerome ‘Çok Geç’ Powell” ifadesini kullandı.

Trump, “Üç yıl sonraki enflasyondan korktukları için faiz oranlarını artıracak bir Fed’e sahip olmayacağız.” diyerek, enflasyonun gelecekte yeniden hızlanabileceğini de kabul etti.

FAİZLERİ DÜŞÜRMEMEKLE SUÇLADI

ABD ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümesini beklediğini açıklayan Trump, Fed’in faizleri hızlı biçimde düşürmemesinin iş ortamını olumsuz etkilediğini savundu.

Trump, ayrıca Fed’in Avrupa Merkez Bankası’nın gerisinde kaldığını belirterek, “Ekonomik büyümeyi yavaşlatan bir politika izliyorlar.” dedi.

28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında, gösterge faiz oranına ilişkin analistlerin beklentisi 25 baz puanlık bir indirim yönünde.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Ekonomi
Bayraktar'dan nadir elementler açıklaması
Bayraktar'dan nadir elementler açıklaması
Cumhuriyet altını 100 yaşına girdi!
Cumhuriyet altını 100 yaşına girdi!