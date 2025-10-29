Faiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı.
Güney Kore’nin Gyeongju kentinde konuşan Trump, Powell’ı faiz indirimlerinde geç kalmakla suçlayarak “Jerome ‘Çok Geç’ Powell” ifadesini kullandı.
Trump, “Üç yıl sonraki enflasyondan korktukları için faiz oranlarını artıracak bir Fed’e sahip olmayacağız.” diyerek, enflasyonun gelecekte yeniden hızlanabileceğini de kabul etti.
FAİZLERİ DÜŞÜRMEMEKLE SUÇLADI
ABD ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümesini beklediğini açıklayan Trump, Fed’in faizleri hızlı biçimde düşürmemesinin iş ortamını olumsuz etkilediğini savundu.
Trump, ayrıca Fed’in Avrupa Merkez Bankası’nın gerisinde kaldığını belirterek, “Ekonomik büyümeyi yavaşlatan bir politika izliyorlar.” dedi.
28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında, gösterge faiz oranına ilişkin analistlerin beklentisi 25 baz puanlık bir indirim yönünde.