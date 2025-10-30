Fed kararını açıkladı Tump ve Şi görüştü: Gözler altında!

Küresel piyasaların odaklandığı iki önemli gelişmeden olumlu haberler geldi.

FED, FAİZİ BEKLENTİLER DOĞRUSUNDA AŞAĞI ÇEKTİ

Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda faizde 25 baz puan indirime giderek 3,75-4,00 aralığına çekti.

Fed kararı öncesi altın fiyatları yükselişe geçmişti.

Tarihi rekorlarla adından söz ettiren altın fiyatlarında bu hafta başında gerileme sert oldu. Haftaya düzeltme ile başlayan altında düşüş ise ralliler kadar yoğun oldu.

Ancak haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bir anda tırmanışa geçmişti.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

ABD'den gelen beklentilere paralel enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sınırlandı. Beklenen düzeltme seviyesine gerilemedi ancak ABD-Çin görüşmeleri rüzgarı tersine çevirdi.

ABD'nin vergiyi yüzde 100'e çıkararak yeniden ticari gerilim yarattığı Çin ile ilişkiler bir kaç haftadır piyasaları sarsıyordu. Trump'ın Asya turuna çıkışı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğine ilişkin olumlu hava piyasaları etkiledi. Görüşmeye ilişkin olumlu hava piyasaları da pozitife çevirdi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Trump ve Şi görüşmesinde anlaşma çıktı. Çin, kritik önemdeki nadir toprak elementleri için ABD'ye en az bir yıl kazandırdı.

Çin, elektronik, savunma sanayii ve yeşil teknolojide hayati öneme sahip bu hammaddelerin ihracatına yönelik sınırlamaları bir yıl süreyle askıya almayı kabul etti.

ABD tarafı bu adımı “önemli bir geri çekilme” olarak yorumladı. Trump, bu gelişmenin ardından Çin mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 57’den yüzde 47’ye indirme kararı aldı.

Trump uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Nadir elementler artık gündemimizden çıkmalı. Onlar kontrol uygulamayacak, biz de gereken adımı attık” dedi.

Anlaşmaya göre bu geçici uzlaşma bir yıl sonra yeniden değerlendirilecek ve uzatılabilecek.

Çin’in bu hamlesi dış basında, ABD'nin 'alternatif kaynak arayışına girdiği dönemde' geldi ve pazarlık gücünü azaltmamak adına yapıcı bir tavır olarak yorumlandı.

RİSK İŞTAHI AZALDI

ABD-Çin görüşmelerinde oluşan bu olumlu hava ile piyasalardaki risk algısı azaldı. Böylece güvenli liman varlıklara olan yönelimi sınırladı. Yatırımcıların kar realizasyonu eğiliminin de etkisiyle ons altında son dönemde yaşanan rekor seviyelerden geri çekilme gözleniyor.

ALTIN FİYATLATLARI NE DURUMDA?

Piyasalar için bir süredir risk algısını tetikleyen iki önemli konuda olumlu haberler gelmiş oldu. Bu gelişmeler güvenli liman arayışını bir süreliğine ertelemiş olacak. Fed kararı ve Trump-Şi görüşmesi sonrası altın fiyatlarının seyri şu şekilde oldu:

Gram altın % 0,76

ALIŞ(TL) 5.340,00

SATIŞ(TL) 5.340,73

Çeyrek Altın % 0,67

ALIŞ(TL) 9.128,00

SATIŞ(TL) 9.288,00

Altın (ONS) % 0,88

ALIŞ($) 3.963,44

SATIŞ($) 3.963,97