SON DAKİKA! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler üzerine faizi indirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. bu yıl içinde ikinci kez faiz indirimi kararı aldı.
Fed’in açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin genel olarak büyümesini sürdürdüğü, ancak istihdam artışının yavaşladığı ve enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.
Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısında faiz indiriminin gerekçelerini ve bankanın önümüzdeki döneme ilişkin para politikası yönlendirmesini değerlendirecek.
