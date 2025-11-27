Altın tahminiyle şaşkına çevirdi! ABD'li banka o tarihe hazırlanıyor

ABD'li banka JPMorgan'ın analistleri, tahminlerinde değişikliğe gitti. Fed'in faiz indirimine yönelik vereceği kararı işaret eden analistler, dolar ve altın ikilisinin arasında yaşanacak yatırımcı geçişinin beklenenden önce gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Dev banka, faiz indirimi kararının piyasalar üzerinde agresif etki yapacağını öngürürken hazırlıklara başladı.

ABD'Lİ BANKA O TARİHE HAZIRLANIYOR

JPMorgan Chase ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine önümüzdeki ay başlayacağını tahmin etti.

Bu, bankanın kısa bir süre önce bu indirimleri Ocak ayına kadar erteleyeceğini düşündüğü görüşünde bir tersine dönüş oldu.

Bankanın baş ABD ekonomisti Michael Feroli liderliğindeki bir ekip, özellikle New York Fed Başkanı John Williams olmak üzere önemli Fed yetkililerinin yakın vadeli bir indirimi destekleyen açıklamalarının, bu değişikliğe neden olduğunu dile getirdi.

JPMorgan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 9-10 Aralık'taki toplantısında ve sonrasında Ocak ayında olmak üzere, her biri çeyrek puanlık iki faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

ALTIN TAHMİNİYLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Fed’in faiz indirimine aralıkta başlanacağına yönelik beklenti, küresel piyasalarda paranın yönünü erkenden ve yeniden altına çevirebilir. Faizlerin düşmesi, altını daha da cazip hale getirirken, güvenli liman talebinin güçlenmesiyle ons altında yukarı yönlü hızlı hareketler görülebilir. Bu senaryoda gram altın için yeni rekor arayışları şaşırtıcı olmayacak.

Dolar cephesinde ise tablo tam tersi: Daha yumuşak bir Fed, ABD para birimini zayıflatacağı için küresel dolardan kaçış hızlanabilir ve bu durum Dolar Endeksi’nde baskı oluşturabilir.

İçerde dolar/TL’nin sert geri çekilmesi beklenmese de yukarı yönlü iştahın törpülendiği, altının ise yeniden “yükseliş modu”na geçtiği bir fiyatlama öne çıkıyor.