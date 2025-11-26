İslam Memiş yapılacak tek şeyi açıkladı: Sadece altın değil hepsi sert oynayacak

Yıl sonunda doğru piyasalarda hareketlilik yaşanırken Ekim ayında 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın 5.600-5.800 TL aralığında seyrini sürdürüyor. Uzun süredir yaptığı sıçrama ile yatırımcısını yüzünü güldüren güvenli limandaki gerileme tedirginlik yarattı.

Altının geçtiğimiz ay ki yükselişini “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, katıldığı özel bir televizyon kanalında “O dönemde savaş yoktu, ciddi bir risk yoktu. Yükselişlerin nedeni yoktu. Kasım ayındaki düşüş normalleşmeydi" dedi.

Yatırımcılar kaygılı bekleyiş içinde sonraki hamlenin ne olması gerektiğini düşünürken İslam Memiş'ten uyarı geldi.

"SADECE ALTIN DEĞİL HEPSİ SERT OYNAYACAK"

Piyasalardaki dalgalanmaları değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara yıl sonu uyarısında bulundu. Sert hareketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Memiş, şunları söyledi:

“Piyasalar şu anda kaygılı bir bekleyiş içinde. Her şey gelen haberlere bağlı olarak şekillenecek."

"Her yılın bir ismi var bende. 2026 yılına dair adını koyduğum yıl da manipülasyon yılı. Aman yatırımcılar çok dikkat etsin. Sadece bu altın özelinde değil. Borsalarda, kripto para piyasasında, gümüş gibi değerli metallerde, bütün enstrümanlarda sert hareketlerin yaşanacağı, belirsizliğin oluşacağı bir piyasa olacak karşımızda."

İSLAM MEMİŞ YAPILACAK TEK ŞEYİ AÇIKLADI

"Bu sert hareketlere karşı yatırımcının yapabileceği tek bir şey var; birikimlerini çeşitlendirmek, uzun vadeli yatırımcı olmak. Eğer birikimlerini çeşitlendirirse ve uzun vadeli plan yaparsa bu süreçten zarar almadan kurtulabilir."

"Ama sosyal medyadaki operasyonların özellikle küçük yatırımcılara karşı ciddi bir anlamda zararı olabilir. Yatırımcılarımız 2026 yılında çok dikkat etsin. Birikimlerimiz çeşitlenecek. Uzun vadeli plan yapacağız. Kısa vadeli al-sattan ve kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak duracağız."