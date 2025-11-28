ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimi açıklaması yönündeki beklentilerin yeniden artması piyasalara yansıdı. Fed'in yapacağı açıklamasından önce kıymetli madenlere yönelim de artarken gümüş yılık bazda altından daha büyük sıçrayış yakaladı.

ALTINA DEĞİL ONA YATIRAN DAHA ÇOK KAZANDI

Dolar endeksinde yaşanan düşüş ve rezerv para birimlerini yöneten merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yönelmesiyle birlikte değerli metallerde genel bir yükseliş yaşanmaya devam ediyor.

Ons gümüş, fiyatı bugün 54,20 doları test ederek 17 Ekim'de 54,48 dolardan fiyatlandığı tarihi zirvesini zorladı. Yeni rekor için maratonu süren gümüş, yılın bu zamanına kadar yüzde 86,95'lik değer kazancı ile güvenli liman altını geride bıraktı.

Gümüş, değerli metaller grubunda en çok kazandıran oldu. Altının ons fiyatı ise 28 Kasım fiyatı itibarıyla 2025 yılında yüzde 59,40 prim yaptı.

YENİ REKORA KOŞUYOR

Gümüş, altından farklı olarak bir sanayi emtiası olarak da öne çıkarken son yıllarda Çin başta olmak üzere güneş paneli ve elektrikli araç üretiminin artması, bu ürünlerde yaygın olarak kullanılmasıyla arz açığını beraberinde getirdi.

Dünyanın en iyi elektrik iletkeni olan gümüş, cep telefonları, yapay zekâ için kullanılan bilgisayar ve çipler de yaygın olarak kullanılıyor. Bu sektörlerin hızla yükselişe geçmesi gümüş fiyatları için de önemli katalizör oldu.

Bank of America tarafından geçen ay yayımlanan bir analizde, gümüşün ons fiyatının 2026’da ortalama 56,25 dolar olabileceği ve yıl içinde 65 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

2024 yılında dünyanın gümüş talebinin 50 milyon ton artışla 689 milyon tona çıktığını ve bu yıl da benzer bir artışın yaşandığını aktaran analistler, “Geçen yıl gümüşteki arz açığı ise yaklaşık 500 milyon ons seviyesinde gerçekleşti. Talebin büyük kısmı güneş paneli sektöründen geliyor. Bu yıl 600 GW civarında bulunan küresel GES kurulu gücünün 2030 yılında 1000 GW kapasiteye ulaşabileceği aktarılıyor. Bu beklentiler, gümüş talebinin gelecek yıllarda da artabileceğine işaret ediyor” diyor.