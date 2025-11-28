Altın haftanın son günü coştu!

Altın haftanın son günü coştu!
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında haftanın son günü yükseliş geldi. Dün sınırlı geri çekilmenin olduğu altın yeni güne yüksek başladı. Yıl sonunda yükseliş beklentisi de arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ılımlı mesajlar, Aralık ayında faiz indirimi yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası altın piyasasında yükseliş geldi. Dün yükselişte sınırlı bir geri çekilme yaşansa da altın yeniden tırmanışa geçti.

altin.jpg

Yatırımcılar, geçtiğimiz haftadan bu yana Fed kanadından gelecek sinyallere kilitlenmiş durumda. Banka yetkililerinin "güvercin" tonlu açıklamaları, Fed'in yılın son ayında faiz makasını daraltabileceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Haftaya yükselişle giren altın, geçen haftaya göre yüksek seyir sürüyor.

ABD verisi yüksek geldi altın düştü!ABD verisi yüksek geldi altın düştü!

ABD kaynaklı haber akışıyla birlikte ons altın ibresini yukarı çevirdi.

Hem ons altındaki değerlenme hem de dolar/TL kurundaki kısmi artış, gram altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yarattı.

KAPALIÇARŞI MAKASI AÇIK

2021/12/31/eyrek-altin.jpg

Serbest piyasa ile resmi kur arasındaki fiyat farkı dikkat çekmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 0,80

ALIŞ(TL) 5.719,85

SATIŞ(TL) 5.720,60

Çeyrek Altın % 0,70

ALIŞ(TL) 9.449,00

SATIŞ(TL) 9.551,00

Altın (ONS) % 0,58

ALIŞ($) 4.183,06

SATIŞ($) 4.183,80

FED YETKİLİLERİNDEN KRİTİK MESAJLAR

Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede iş gücü piyasasındaki tabloya işaret etti. Waller, piyasanın Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini haklı kılacak kadar zayıf olduğunu belirtti. Ancak sonraki adımların, hükümet kapanması sebebiyle geciken veri akışına bağlı olacağını vurguladı.

İslam Memiş açıkladı: İşte altında zarar edenler!İslam Memiş açıkladı: İşte altında zarar edenler!

Bu yorumların öncesinde, New York Fed Başkanı John Williams’ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı “ABD faizlerinin yakın vadede düşebileceği” yönündeki açıklamaları piyasadaki beklentiyi artırmıştı.

Bu gelişmeler ışığında piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 81 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen hafta sadece yüzde 40 seviyesindeydi.

Şimdi gözler, hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ve bu hafta açıklanması beklenen ABD perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyat endeksi gibi kritik verilere çevrildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Ekonomi
Borsa'da 'manipülasyon' operasyonu: 6 kişi gözaltında
Borsa'da 'manipülasyon' operasyonu: 6 kişi gözaltında
BDDK'dan tasarruf şirketlerine 'acil' likidite ayarı!
BDDK'dan tasarruf şirketlerine 'acil' likidite ayarı!