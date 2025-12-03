Ülker sattı Koç aldı: Milyonlarca dolar saydı

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Koç'un yönetim kurulunda yer aldığı Koç Holding, Fenerbahçeliliği ile tanınan Murat Ülker'in başkanı olduğu Ülker'den milyonlarca liralık bir alım yaptı.

Koç Holding'e bağlı Tek-Art Marina, 157,7 milyon dolarlık devir işleminin tamamlandığını KAP'a bildirdi.

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun satış işlemini onaylamasının ardından yürütülen görüşmelerde Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığını duyurdu.

157,7 MİLYON DOLAR

Marina ve bölgede bulunan oteller için yapılan 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısının Ülker’i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’e, diğer yarısının ise eşit ortak olan Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’ye aktarıldığı belirtildi.

Böylece marinaların yanı sıra bölgede bulunan oteller de Tek-Art Marina’ya devredildi.

Mevcut kiralama sözleşmesi gereği, otel varlıklarının kullanımına yönelik işletmeci ile yapılan kira sözleşmesi 1 Ekim 2026 tarihinde feshedilecek.

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın kara alanlarının kullanım hakkına 31 Aralık 2033’e kadar, deniz alanlarının kullanım hakkına ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar sahip olacak.