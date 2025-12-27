Kadın basketbol maçında sporcular birbirine girdi: Bir sporcu hastaneye kaldırıldı

Mersin'de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında oyuncular arasında arbede yaşandı. Bir basketbolcu hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. Haftası'nda Mersin'de Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasında oynanan maçın ardından oyuncular arasında kavcga çıktı.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Bodrum Basketbol'un 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçın bitmesiyle birlikte iki takım sporcuları arasında kavga çıktı.

Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı.
Olay sırasında kaşı yarılan Bodrum Basketbol'un oyuncusu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncular arasındaki kavganın maç sonunda çıktığını dile getiren Güleç, şöyle konuştu:
"Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

