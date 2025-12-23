EYT'den emekli olan 46 yaşındaki Banu Toker basketbol liginde fırtına gibi esiyor

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Spor Kulübü'nün 46 yaşındaki "emekli" takım kaptanı Banu Toker, fırtına gibi esiyor.

18 yaşında bir kızı olan Banu Toker'in takımındaki en genç oyuncu Berrak Ceylan da 15 yaşında.

Banu Toker, basketbola 7 yaşında İstanbul'da başladığını ve DSİ altyapısından yetiştiğini belirterek, "DSİ'de başladım, DSİ'de bitireceğim. Takım arkadaşlarımdan biri kızımdan 3 yaş küçük. Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır. Kaptanlığın yanı sıra onlara bir anne gözüyle bakıyorum. Yeri geldiğinde önce onlara destek oluyorum ancak saha içinde mücadele etmeyen olursa bambaşka bir Banu abla ile karşılaşıyorlar" dedi.

Basketbol Yönetici Gelişim Semineri İstanbul'da düzenlendi

Toker, şöyle devam etti:

"1999 girişli olduğum için, o zamanlar Süper Lig'de oynuyordum. Migros da o sene namağlup lige çıktığım bir takımdır ve benim için yeri çok ayrıdır. O sene başlatılan sigortam sonucu şu an emekliyim.

Basketbol tutkusu bambaşka, gönülden kalpten gelen bir iş. İstemek lazım kısacası, basketbolu isteyeceğiz. Kazanalım kaybedelim hiç önemli değil, önemli olan sahada savaşmak. Bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Skora takılmamamız gerekiyor, önceliğimiz savaşmak."

KIZI DA ANNESİNİN YANINDA

Banu Toker'in kızı Beray Toker de maçlarda ve antrenmanlarda annesini yalnız bırakmıyor, destek oluyor.

Beray Toker, "Bu dönem üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yüzüyorum genelde, basketbolu da takip ediyorum. Annem çok eğlenceli ama katı ve disiplinli. Saha içerisinde nasıl sertse evde de aynı şekilde beni disipline sokmaya çalışıyor. Ailecek basketbolu seviyoruz. Babam da bir süre oynamış, şu an veteranlar takımında oynuyor" ifadelerini kullandı.

"HIRSLI VE FORMDA"

Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç ise,"Kaptanımız en genç oyuncudan bile daha hırslı, daha formda ve canla başla mücadele ediyor. Sporcu kişiliğinden dolayı takım arkadaşlarına çok şey katıyor. Aynı zamanda yaşı küçük sporcuları hem annelik hem de ablalık duygusuyla yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.