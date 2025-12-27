Fas galibiyeti kaçırdı zirveyi bırakmadı

Fas galibiyeti kaçırdı zirveyi bırakmadı
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Mali ile karşılaşan Fas, galibiyeti kaçırdı ama zirveyi bırakmadı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı.
Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fas, Mali karşı karşıya geldi.

Mısır son 16 turu biletini kaptıMısır son 16 turu biletini kaptı

Maçın 45. dakikasında Fas penaltı kazandı. Malili futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen karar değişmedi. Atışı kullanan Brahim Diaz, topu ağlara yolladı: 1-0.
Mali ikinci yarıya hızlı başladı. 64. dakikada bir penaltı da Mali kazandı. Atışı kullanan Sinayoko, durumu 1-1 yaptı.

ZAMBİYA-KOMORLAR: 0-0

Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.
A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.
Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Spor
"Hoş geldin Polonya'nın gücü" diye karşıladılar 6 ayda yolladılar: Bir de İngilizce teşekkür ettiler
"Hoş geldin Polonya'nın gücü" diye karşıladılar 6 ayda yolladılar: Bir de İngilizce teşekkür ettiler
Bahis soruşturmasında adı çıkan Ali Palabıyık isyan etti: Operasyonun başında o var
Bahis soruşturmasında adı çıkan Ali Palabıyık isyan etti: Operasyonun başında o var
Amedspor'a veda etti İzmir takımına imza attı
Amedspor'a veda etti İzmir takımına imza attı