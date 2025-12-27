Fas galibiyeti kaçırdı zirveyi bırakmadı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fas, Mali karşı karşıya geldi.

Mısır son 16 turu biletini kaptı

Maçın 45. dakikasında Fas penaltı kazandı. Malili futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen karar değişmedi. Atışı kullanan Brahim Diaz, topu ağlara yolladı: 1-0.

Mali ikinci yarıya hızlı başladı. 64. dakikada bir penaltı da Mali kazandı. Atışı kullanan Sinayoko, durumu 1-1 yaptı.

ZAMBİYA-KOMORLAR: 0-0

Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.

A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.

Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.