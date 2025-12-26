Mısır son 16 turu biletini kaptı

Mısır son 16 turu biletini kaptı
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup eden Mısır, son 16 turuna kalmayı başardı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) B Grubu'nda iki maç oynandı.

MOHAMED SALAH İLE KAZANDI

Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mısır, Mohamed Salah'ın 45. dakikada penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Mısır'da Mohamed Hany, 45+2'de kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da gündem stoper: 1.91'lik yıldızın peşindeGalatasaray 1.91'lik yıldızın peşinde

B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı. Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.

MISIR SON 16 TURUNDA

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı. Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

