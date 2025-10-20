Murat Ülker "Şükrolsun" dedi ve Hamdi Ulukaya'nın ne söylediğini açıkladı

En zengin Türkler listesinde yıllardır 1. sırada yer alan Murat Ülker, Forbes'in anlık listesine göre zirveyi ABD'deki Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı.

Ulukaya, 11 milyar dolar artışla 13,5 milyar dolarlık servete ulaştı ve dünya milyarderleri sıralamasında 1666 basamak birden yükselerek 202. sıraya yerleşti ve Murat Ülker’i geride bıraktı.

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 1868. sıradan 202. sıraya yükselen Ulukaya, böylece Türkiye’nin en zengin ismi konumuna geldi.

Forbes’un mayıs ayında yayımladığı listede ilk beş Türk milyarder şöyleydi:

Murat Ülker – 5,4 milyar dolar

Uğur Şahin – 4,8 milyar dolar

Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar

Eren Özmen – 3,9 milyar dolar

Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar

İKİSİ DE FENERBAHÇELİ

Dikkat çeken konu 2 ismin de Fenerbahçeli oluşu ve sarı lacivertli kulübe sponsorlukları.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, konuyu Murat Ülker'e sorduğunu belirterek aldığı cevabı aktardı. Buna göre Murat Ülker, "Bugün itibarıyla öğrendik ki Türkiye’nin en zengin insanı değilmişsiniz. Ne hissettiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Şükrolsun. Sıhhatli ve afiyette iseniz, zenginsiniz; yoksa neye yarar. Zenginlik kanaattadır. Ben bir kere malımı hesap ettim. O da beni birinci ilan ettiklerinde. Baktım hesap yanlış, vazgeçtim. Tabii bu arada Hamdi Bey’i de tebrik ettim. Hamdi Bey, ‘Sizin orada insanların başka işi yok mu?’ dedi bana.”