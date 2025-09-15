Kaç kişi bu kadar parayı bir arada görmüştür? Vuslat Doğan'ın Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı boşanma sürecinde. 29 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift, tazminat konusunda anlaşamadığı için resmi boşanma henüz gerçekleşmedi.

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, geçtiğimiz yıl geçirdikleri bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutan Vuslat Doğan Sabancı, bu yüzden astronomik bir tazminat talep etti.

Ebru Şahin gözyaşlarını tutamadı: Cedi Osman'ı görünce...

SERVETİNİN SEKİZDE BİRİNİ İSTİYOR

Tazminatın miktarı da ortaya çıktı. Aileye yakın kaynaklara göre Vuslat Doğan Sabancı, tam 5 milyar lira tazminat talep ediyor.

Bugünkü kurla yaklaşık 120 milyon dolara denk gelen bu rakam, Ali Sabancı’nın 960 milyon dolarlık servetinin yaklaşık sekizde birine denk geliyor.

​​​​​​​

Fanatik bir Galatasaraylı olan Ali Sabancı'nın statta loca alırken bile pazarlık yaptığını belirten Cankurt, bu rakamın iş insanı için astronomik görünebileceğini belirtti.