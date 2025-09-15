Ebru Şahin gözyaşlarını tutamadı: Cedi Osman'ı görünce...

Ebru Şahin gözyaşlarını tutamadı: Cedi Osman'ı görünce...
Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı. Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 12 Dev Adam, 24 yıl sonra bir kez daha Avrupa ikinciliği sevinci yaşadı.

EŞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI SİLMEYE ÇALIŞTI

Final maçını tribünden takip eden ünlü oyuncu Ebru Şahin, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşi Cedi Osman'ı görünce gözyaşlarını silmeye çalışsa da Şahin'in duygusal anları kameralara yansıdı.

ebru-sahin-gozyaslari.jpg

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Cedi Osman tribüne yaklaşınca ayağa kalkan Ebru Şahin, eşini sarılıp öperek teselli etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları ünlü çifte destek mesajları yağdırdı.

ebru-sahin-cedi-osman.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

