Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e şaşırtan teklif!

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, senfonik konser serisi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Yengi'ye, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti.

Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı Bilginer de vardı.

"HALUK BANA 6 SENE DAYANAMADI"

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi, bir çiftin 25 yıldır evli olduğunu öğrenince espri yaptı:

"25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı."

Kalabalığı kahkahaya boğan Yengi, daha sonra en ön sırada oturan eski eşi Haluk Bilginer'e, bir teklifte bulundu:

"Bir gün intikam alacağım demiştim sana. (Evliliği) Bir daha düşünelim istersen?"

Bilginer, bu sözler üzerine "olur" anlamında başını salladı. Yengi ise gülerek "Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, 'Başımla' diyorsun" dedi ve ardından parmağını sallayarak "No" (Hayır) dedi.

2006'da nikâh masasına oturan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, 2012'de boşanmıştı.