Haluk Bilginer dönmeye karar verdi: Hazırlığa başladı

Haluk Bilginer dönmeye karar verdi: Hazırlığa başladı
Yayınlanma:
Baba dizisinde üstlendiği rolün ardından uzun süredir görünmeyen Haluk Bilginer yeni dizi ile ekranlara dönmeye karar verdi. Sahtekârlar dizisinin kadrosuna dahil olacağı öğrenilen Bilginer, hazırlığa başladı.

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Haluk Bilginer, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile başrollerini paylaştığı "Baba" isimli dram dizisinde oynadıktan sonra televizyon ekranına ara vermişti.

Usta isimden hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Bilginer, yeni bir televizyon dizisi için anlaşmayı imzaladı.

usta-oyuncu-ekranlara-donuyor.jpg

HAZIRLIĞA BAŞLADI

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta oyuncu Haluk Bilginer Now Tv'nin yeni ve iddialı dizisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

haluk-bilginer-donmeye-karar-verdi-hazirliga-basladi-3.jpg

HALUK BİLGİNER DÖNMEYE KARAR VERDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Bilginer sezonun merakla beklenen dizisinde Burak Deniz’in hayat vereceği Ertan Aydın’ın babası Kadir Aydın karakterini canlandıracak.

haluk-bilginer-donmeye-karar-verdi-hazirliga-basladi-2.jpg

Dizi çekimleri Haluk Bilginer’in tiyatro programına göre çekim takvimi ayarlanacak. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yöneteceği dizi Pazar akşamları seyirciyle buluşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Magazin
Haluk Levent fenalaştı! Apar topar hastaneye yetiştirildi
Haluk Levent fenalaştı! Apar topar hastaneye yetiştirildi
Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!
Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!