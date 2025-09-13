Haluk Bilginer dönmeye karar verdi: Hazırlığa başladı
Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Haluk Bilginer, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile başrollerini paylaştığı "Baba" isimli dram dizisinde oynadıktan sonra televizyon ekranına ara vermişti.
Usta isimden hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Bilginer, yeni bir televizyon dizisi için anlaşmayı imzaladı.
HAZIRLIĞA BAŞLADI
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta oyuncu Haluk Bilginer Now Tv'nin yeni ve iddialı dizisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
HALUK BİLGİNER DÖNMEYE KARAR VERDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Bilginer sezonun merakla beklenen dizisinde Burak Deniz’in hayat vereceği Ertan Aydın’ın babası Kadir Aydın karakterini canlandıracak.
Dizi çekimleri Haluk Bilginer’in tiyatro programına göre çekim takvimi ayarlanacak. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yöneteceği dizi Pazar akşamları seyirciyle buluşacak.