Manifest müjdeyi verdi: Yakında...

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest grubuna, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.

Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan grup, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla turnenin iptal edildiğini açıklamıştı.

Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e şaşırtan teklif!

HAYRANLARINA MÜJDE

Bugün ise Manifest’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, grubun hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşımda, “‘rüya’ yakında…” mesajı ile yeni bir şarkının sinyali verildi.

Söz konusu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

6 kadının oluşturduğu Manifest grubunda; Mina Solak, Esin Bahat, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Oktay ve Hilal Yelekçi yer alıyor.