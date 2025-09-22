Ünlü şarkıcı Filistin bayraklı atkıyla sahneye çıktı!
Bir Anadolu Şenliği'nin 4’üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Ünlü şarkıcı Aydilge de Bir Anadolu Şenliği etkinlikleri kapsamında Bingöl'de konser verdi.
Aydilge, şenliklerin 3’üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıkarken, konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu.
"SADECE EĞLENMEK VE KEYİFLENMEK İÇİN MÜZİK YAPMIYORUZ"
Konserinin bir bölümünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Filistin bayraklı atkı takan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak, anlatamadıklarımızı anlatmak için müzik bizim şifamız oluyor. Ben 3-4 yıl önce 'Yalnızlık Masalı' adında bir şarkı yazmıştım. Bu akşam da sizlerle dünyada yapayalnız bırakılmış, ne yazık ki yalnızlığa terkedilmiş, acıları görünmeyen sevgili Filistinli kardeşlerimiz için bu şarkıyı söylemek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize, dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim."
Kaynak:DHA