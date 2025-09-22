Ünlü şarkıcı Filistin bayraklı atkıyla sahneye çıktı!

Ünlü şarkıcı Filistin bayraklı atkıyla sahneye çıktı!
Yayınlanma:
Bingöl'de konser veren Aydilge, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahneye Filistin bayraklı atkıyla çıktı.

Bir Anadolu Şenliği'nin 4’üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Ünlü şarkıcı Aydilge de Bir Anadolu Şenliği etkinlikleri kapsamında Bingöl'de konser verdi.

Aydilge, şenliklerin 3’üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıkarken, konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu.

filistin-bayrakli-atkiyla-sahneye-cikti-sadece-keyiflenmek-icin-muzik-yapmiyoruz.jpg

Cem Adrian'ın Filistin isyanı: Zerre inancım kalmadı!Cem Adrian'ın Filistin isyanı: Zerre inancım kalmadı!

"SADECE EĞLENMEK VE KEYİFLENMEK İÇİN MÜZİK YAPMIYORUZ"

Konserinin bir bölümünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Filistin bayraklı atkı takan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak, anlatamadıklarımızı anlatmak için müzik bizim şifamız oluyor. Ben 3-4 yıl önce 'Yalnızlık Masalı' adında bir şarkı yazmıştım. Bu akşam da sizlerle dünyada yapayalnız bırakılmış, ne yazık ki yalnızlığa terkedilmiş, acıları görünmeyen sevgili Filistinli kardeşlerimiz için bu şarkıyı söylemek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize, dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim."

Kaynak:DHA

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Magazin
Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!
Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!
'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi
'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi
Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi
Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi