Cem Adrian'ın Filistin isyanı: Zerre inancım kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian, son paylaşımıyla dikkat çekti. İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında dünyanın sessiz kalmasına duyduğu isyanı dile getiren Adrian, sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımına "İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim" diyerek başlayan ünlü şarkıcı, bu ümitsizliğine rağmen susmayacağını vurguladı.
"2025 YILINDA DÜNYANIN ORTASINDA BİR SOYKIRIM"
"Ancak artık bir şeyi değiştirir diye değil, sadece üzüntü, keder ve öfkem için yazıyorum." diyen Adrian, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Benim medeniyete zerre inancım kalmadı. Biz insanlık hiçbir yere varamamışız... Hiçbir şey olamamışız. Filistin'de olanları görmezden, duymazdan gelen ve DURDURMAYAN dünya, insanlık...
Marsa gitsek ne olur, büyük bilim devrimleri yapsak, bilmem ne çağı yaşasak ne olur.
Anladık ki büyük devletler de sadece işlerine gelen konularda medeniler... Çok güvendiğimiz insan hakları denilen şey ise çıkarlar söz konusu olduğunda görmezsen gelinebilecek bir safsatadan ibaretmiş. Din kardeşliğinden bahsetmiyorum bile!!!
2025 yılında dünyanın ortasında bir SOYKIRIM... Aleni ve açık.
Bu kadar bence. Medeniyet son perde."