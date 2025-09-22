Cem Adrian'ın Filistin isyanı: Zerre inancım kalmadı!

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, son paylaşımıyla dikkat çekti. İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında dünyanın sessiz kalmasına duyduğu isyanı dile getiren Adrian, sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımına "İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim" diyerek başlayan ünlü şarkıcı, bu ümitsizliğine rağmen susmayacağını vurguladı.

"2025 YILINDA DÜNYANIN ORTASINDA BİR SOYKIRIM"

"Ancak artık bir şeyi değiştirir diye değil, sadece üzüntü, keder ve öfkem için yazıyorum." diyen Adrian, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: