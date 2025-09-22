Kubilay Aka'dan Serdar Ortaç açıklaması: Teklif almadım!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, sosyal medyada ve basında yer alan "Serdar Ortaç'ın gençliğini canlandıracak" haberleri ile ilgili konuştu.

Kubilay Aka, Serdar Ortaç'ın şarkılarını çok sevdiğini ancak kendisini canlandıracağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Dua Lipa'dan İsrail kararı: Duyar duymaz kovdu!

"BİR PROJE VEYA SENARYO DA GELMEDİ"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Serdar Ortaç’ı, sayısız kere dinlediğimiz hit şarkılarını çocukluğumdan beri dinler ve çok severim. Ancak onu canlandıracağıma dair çıkan haberler doğru değil. Böyle bir teklif almadım. Herhangi bir şekilde bana bir proje veya senaryo da gelmedi. Şu an tek odağım; ekranda, sahnede ve dijitalde yer alan projelerim. Önümüzdeki sezonun yoğunluğu kadar heyecanı da çok büyük, izleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum."

İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti: Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan konuştu!

ÜST ÜSTE PROJELER

Yoğun bir takvimle çalıştığını belirten Aka, önümüzdeki dönemde birçok projeyle izleyici karşısına çıkacak. Netflix'in Organize İşler Karun Hazinesi dizisinde Yılmaz Erdoğan'ın gençliğini canlandırmaya hazırlanan Aka, ocak ayında da İnci Taneleri dizisinde rol almaya devam edecek.

Ayrıca kasım ayında 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapacak olan Fora adlı tiyatro oyununda da yer alacak.