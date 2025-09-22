İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti: Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan konuştu!

Yayınlanma:
İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmasıyla ilgili ortaya atılan intihar iddialarına açıklık getirdi.

Karaciğer rahatsızlığı olduğunu belirten Özkan, sosyal medyada yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"OĞLUMA ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMAM"

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Özkan, intihar girişiminde bulunduğu yönündeki iddialara yanıt verdi:

"Benim 17 yaşında oğlum var. Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam. Yalan haberler sosyal medyada yayıldı. Ben bu dönemde iki tane oyunumla meşgulken bunlarla meşgul oldum. Ana haberlere kadar çıkmışım canıma kıydım diye. Erkek kardeşime de kızdım. Duygusal paylaşım yapmış, durumum çok kötüymüş gibi.

ufuk-ozkan.jpg

"İLAÇ ZEHİRLENMESİ YAŞADIM"

Hastaneye kaldırılmasının arkasındaki gerçeği açıklayan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Benim her yıl bakımım yapılıyor. Hastanede karaciğerime check up yaptırdım. Durumuma bakıldı. Doktorum Prof. Dr. Onur Yaprak'ın kontrolünde karaciğer naklimi geciktirmek için tüm tedavim yapıldı. Bu süreçte 4 tane ağır ilaç kullanıyorum ve hepsinin de tam saatinde alınması gerekiyor. Telefonumda bile saatleri için alarm kuruyorum ama o gün telefonum da kapalıydı. Hastaneden çıktıktan sonra işbirliği için Konya'ya gittim. Orada çekim yaparken ilaçları almayı unuttum.

Ertesi gün de ilacı ne zaman aldığımı unutup, 12 saatte almam gereken ilacı 8 saat sonra almışım. Benim yüzümde lekeler çıkmaya başladı, kusmaya başladım. Ben de eve ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırıldım. Orada doktor aldığım ilaçları sordu. Sonra da 'İlaçları erken aldığınız için ilaç zehirlenmesi yaşıyorsunuz' deyip midemi yıkadılar. Sonra da 'Hastanede bir gün kalmanız gerekiyor' deyip yoğun bakıma aldılar beni. Olay bu kadar yani.

Sonra 'Canına kastetti' dediler. Ben de buna dair bir basın açıklaması yaptım. İnsanlar beni arayıp 'İyi misin? Seni yormayalım' falan diyor. Ben gayet iyiyim. Normalde benim düzeyimde karaciğer rahatsızlık yaşayanlar da ödem olur, iştahsızlık olur, halsizlik olur ama ben de çok şükür yok böyle bir şey.

ufuk-ozkan.webp

Karaciğer nakli ile ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Doktorum 'Şimdiki durumunda gerek yok. Değerlerin çok iyi, belki de ihtiyaç olmayacak' dedi. Ben de o yüzden nakli biraz askıya aldım." dedi.

Kaynak:Günaydın

