Neslihan Yeldan isyan etti: Allah şifa versin size!

Neslihan Yeldan isyan etti: Allah şifa versin size!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "erkek kabalığına" isyan etti.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Sevtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "erkek kabalığına" isyan etti. Gittiği her yerde kaba davranışlarla karşılaştığını belirten Yeldan, yaşadığı rahatsızlığı takipçileriyle paylaştı.

Son zamanlarda sıkça karşılaştığı kaba tavırlara tepki gösteren Yeldan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde gittiğim her yerde bir erkek kabalığı hakim. Kargo şubesine giriyorum, birbirlerine bağırıyorlar. Bir restoranda yemek yiyorum, garsonlar birbirlerine hakaret ediyorlar. Valeler müşterilerin yanında ağza alınmayacak sözler ediyorlar. AVM çalışanları itişiyor."

neslihan-yeldan.webp

Gökhan Özen'in yeni aşkı filmleri aratmadı: Yanlışlıkla...Gökhan Özen'in yeni aşkı filmleri aratmadı: Yanlışlıkla...

"ŞİDDET, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ, KABALIK, SEVİYESİZLİK"

Özellikle erkeklerin çoğunlukta olduğu ortamlarda kadınlara veya müşterilere karşı saygısızca davranıldığını belirten Yeldan, "Dan dun konuşuyor, küfrediyor, birbirlerine el şakası yapıyorlar. Ve her şey yüksek perdeden. Şiddet, gürültü kirliliği, kabalık, seviyesizlik hepsi var" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Hele 40'ını geçmiş olanların gelişmemişliği, medeniyetsizliği. Eğitimli olduğunu bildiğim bazıları tam bir cahil, kendini geliştirememiş, uygarlıktan nasibini alamamış çıkıyor. Allah şifa versin size." diyen ünlü oyuncu paylaşımını şu notu düştü:

"Bu story erkek düşmanlığı içermez. Son günlerde üst üste önüme çıkan örneklerden yola çıktım. Bir erkek annesiyim ve çalıştığım, tanıştığım bir sürü şahane adam var."

neslihan-yeldan-paylasimi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Magazin
Dua Lipa'dan İsrail kararı: Duyar duymaz kovdu!
Dua Lipa'dan İsrail kararı: Duyar duymaz kovdu!
İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti: Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan konuştu!
İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti: Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan konuştu!