Neslihan Yeldan isyan etti: Allah şifa versin size!

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Sevtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "erkek kabalığına" isyan etti. Gittiği her yerde kaba davranışlarla karşılaştığını belirten Yeldan, yaşadığı rahatsızlığı takipçileriyle paylaştı.

Son zamanlarda sıkça karşılaştığı kaba tavırlara tepki gösteren Yeldan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde gittiğim her yerde bir erkek kabalığı hakim. Kargo şubesine giriyorum, birbirlerine bağırıyorlar. Bir restoranda yemek yiyorum, garsonlar birbirlerine hakaret ediyorlar. Valeler müşterilerin yanında ağza alınmayacak sözler ediyorlar. AVM çalışanları itişiyor."

"ŞİDDET, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ, KABALIK, SEVİYESİZLİK"

Özellikle erkeklerin çoğunlukta olduğu ortamlarda kadınlara veya müşterilere karşı saygısızca davranıldığını belirten Yeldan, "Dan dun konuşuyor, küfrediyor, birbirlerine el şakası yapıyorlar. Ve her şey yüksek perdeden. Şiddet, gürültü kirliliği, kabalık, seviyesizlik hepsi var" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Hele 40'ını geçmiş olanların gelişmemişliği, medeniyetsizliği. Eğitimli olduğunu bildiğim bazıları tam bir cahil, kendini geliştirememiş, uygarlıktan nasibini alamamış çıkıyor. Allah şifa versin size." diyen ünlü oyuncu paylaşımını şu notu düştü:

"Bu story erkek düşmanlığı içermez. Son günlerde üst üste önüme çıkan örneklerden yola çıktım. Bir erkek annesiyim ve çalıştığım, tanıştığım bir sürü şahane adam var."