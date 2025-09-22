Gökhan Özen'in yeni aşkı filmleri aratmadı: Yanlışlıkla...

Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde aşk ilanında bulunan ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in yeni sevgilisi ile tanışma hikayesi filmleri aratmadı.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kalbini yeni bir aşka kaptırdı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, boşanmasının ardından ilk kez birini sevgilisi olarak paylaştı.

Yaklaşık 10 yıldır süren özel hayat sessizliğini bozan kişinin Naz Canbaz olduğu ortaya çıktı.

gokhan-ozen-sevgilisi.png

HER ŞEY BİR TESADÜFLE BAŞLADI

Çiftin tanışma hikayesi ise duyanları şaşırtıyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul'da bir restoranda yolları kesişen ikilinin tanışması, Canbaz'ın yanlışlıkla Gökhan Özen'in üzerine içecek dökmesiyle başlamış.

Bu tesadüfi başlangıç, zamanla samimi bir dostluğa, ardından da aşka dönüştü.

gokhan-ozen.webp

30 yaşındaki Naz Canbaz'ın bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak:Hürriyet

