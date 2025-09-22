Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı: Benimle çalışmak istemedi!

Yayınlanma:
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Dönüş" filmiyle ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Usta oyuncu, bir kadın yönetmenle çalışmak istemediğini söyleyen isimleri ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, yönetmenlik kariyerinin başlangıcında karşılaştığı önyargıları ve tepkileri yıllar sonra ilk kez açıkladı.

Kreaktivist dergisine verdiği röportajda, 1972 yapımı "Dönüş" filmini yönetirken yaşadıklarını anlatan Şoray, bazı meslektaşlarının kendisine karşı olumsuz tavırlar sergilediğini belirtti.

turkan-soray.webp

Şoray, o dönemde erkek egemen bir sektörde yönetmenlik yapmaya kalktığında, oyuncu Fikret Hakan'ın "Ben kadın yönetmenle çalışmam" dediğini, yönetmen Memduh Ün'ün ise "Yönetmenlik yapamaz" şeklinde demeçler verdiğini söyledi.

KADİR İNANIR KABUL ETTİ

Kadir İnanır'ın ise teklifi kabul ettiğini söyleyen Şoray, "İlk sahne Kadir İnanır’ın ve nasıl olduysa kabul etmiş. O zaman daha yeniydi, bu kadar şöhretli değildi." dedi.

donus.jpg

Tüm bunlara rağmen yılmadığını ve yönetmenlik hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan Şoray, "Erkek muhalefetine rağmen yönetmenliği başarırım dedim ve başardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

