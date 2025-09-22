İdil Bilgen Miss Turkey tacını bıraktı doktor önlüğünü giydi

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen'in kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyordu.

Tıp fakültesi mezunu olan Bilgen, podyumları ve spot ışıklarını geride bırakarak beyaz önlüğünü giydi. Bilgen, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu yeni dönemini duyuran İdil Bilgen, temmuz ayında New York'a taşındığını ve şu an North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi aldığını açıkladı.

SON BİR YILDA NELER YAPTI?

"Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyen Bilgen, son bir yılda gerçekleştirdiklerini böyle sıraladı: