İdil Bilgen Miss Turkey tacını bıraktı doktor önlüğünü giydi

Yayınlanma:
Geçtiğimiz yılın Türkiye Güzeli İdil Bilgen, doktorluk kariyerine odaklandı. Tıp fakültesi mezunu olan Bilgen, cerrahi alanındaki ihtisasına New York'ta başladığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen'in kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyordu.

Tıp fakültesi mezunu olan Bilgen, podyumları ve spot ışıklarını geride bırakarak beyaz önlüğünü giydi. Bilgen, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı aldı.

idil-bilgen.webp

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu yeni dönemini duyuran İdil Bilgen, temmuz ayında New York'a taşındığını ve şu an North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi aldığını açıkladı.

idil-bilgen-abd.jpg

SON BİR YILDA NELER YAPTI?

"Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyen Bilgen, son bir yılda gerçekleştirdiklerini böyle sıraladı:

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu

Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı

Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı

Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim

Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist

Temmuz 2025: New York'a taşındı

Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı

idil-bilgen-doktor.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

