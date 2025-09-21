Melek Mosso'dan erkeklere çağrı: Sizin de başınıza gelebilir!

Melek Mosso'dan erkeklere çağrı: Sizin de başınıza gelebilir!
Yayınlanma:
"Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın" diyen ünlü şarkıcı Melek Mosso, erkek hayranlarına seslendi.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün bir eğlence mekanında konser verdi. Konserde şarkılarını seslendiren Melek Mosso’ya hayranları büyük ilgi gösterdi.

"DOĞDUĞUMUZ GÜNDEN BERİ AYNI SAVAŞI VERİYORUZ"

Konserde hayranlarına seslenen Mosso, erkeklerden, kadına şiddet uygulayanları dışlamasını isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum bu konuyla ilgili. Kadınlarla ilgili konuşmayacağım. Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Biliyorsunuz, taciz, ne bileyim ittirme, o, bu, mobbing biz kadınlar olarak hep bunlara zaten maruz kalıyoruz. Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen ‘broculuktan’ vazgeçelim. Kardeşçilikten, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim.

"GÖZ YUMAN VARSA, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar, yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize, teyzenize ya da herhangi bir kadına karşı bu başkaldırışı yaptığında belki sizin de başınıza gelebilir. O yüzden beyler, bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sizler bizim yanımızda olursanız, biz taş gibi yürüyoruz zaten. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda da hakkımı helal etmiyorum bu arada."

Kaynak:DHA

