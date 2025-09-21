Ünlü fenomen türbanını çıkardı sosyal medya karıştı: Benim mezarıma siz mi gireceksiniz?

2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim yarışmasına Isparta'dan katılarak şampiyon olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), son paylaşımıyla dikkat çekti.

Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, yayımladığı videoda türbanını çıkardığını açıkladı.

"SAÇMA SAPAN KONUŞUP DURMAYIN"

Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından, "Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, türbanını çıkardığını açıklamasının ardından kendisine gelen yorumlara da yanıt verdi.

Dal, "Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?" diyerek eleştirilere cevap verdi.

​​​​​​​

DAVA AÇACAĞINI AÇIKLADI

Uygun bir dille yapılan eleştirileri anlayışla karşılayacağını söyleyen ünlü fenomen, hakaret içerikli yorum yapanlar hakkında ise hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Dal, "Uygun dille eleştirenlere bir şey demiyorum ama hakaret edenlere dava açacağım" şeklinde konuştu.