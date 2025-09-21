Dolandırıcıların yeni hedefi Demet Özdemir!

Dolandırıcıların yeni hedefi Demet Özdemir!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, adını kullanarak takipçilerinden para talep eden dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını uyardı.

Son zamanlarda birçok ünlü ismin başına gelen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi eklendi.

Şu sıralar Eşref Rüya adlı diziyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özdemir, sahte numara aracılığıyla kendisinin adını kullanarak para isteyen dolandırıcılar hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

"SAHTE BİR TELEFON NUMARASININ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Özdemir, "Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim." ifadelerini kullandı.

