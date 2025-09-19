Kızılcık Şerbeti setinden çıktı! "Kimsenin ahlakını bozacak bir sahne çekmedik"

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda Firaz ve Doğa karakterlerinin yakınlaşma sahneleri gündem olmuş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili "gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını" açıklamıştı.

İnceleme başlatılan dizi, tepkilere neden olan fragmanı kaldırmış, yeni bir fragman yayınlanmıştı.

Konu gündemdeki yerini korurken dizinin oyuncusu dizide Sevtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, setten çıktıktan sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün de olduğu gibi, setten en son çıkan, günün son, artık sabaha karşı çekilen sahnesinin oyuncusu ben seçilmişim. Ödülü, madalyası, çift maaşı filan yok bunun.

Kimsenin ahlakını bozacak bir sahne çekmedik, içiniz rahat olsun. Hadi siz işe, okula, ben uykuya.

Sonra, Neslihan hanım siz ekrandan daha güzelmişsiniz. Canım sabahın 5'inde ağzı burnu zor topluyoruz."