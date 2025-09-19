2 yıldır süren boşanma davası 3 kuruşa bitti!

2 yıldır süren boşanma davası 3 kuruşa bitti!
İş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon arasında 2 yıldır süren çekişmeli boşanma davası sonuçlandı.

Ağustos 2023'te evlenen iş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon, iddialara göre evliliklerinin henüz beşinci ayında şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlamıştı.

O dönem hamile olan Alara Mildon, eşi Doğukan Dudaroğlu'nun açtığı boşanma davasına karşı dava açarak 3 kuruşluk manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

alara-mildon-dogukan-dudaroglu-bosanma.webp

ÇOCUĞUNUN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, dava devam ederken bir kız çocuğu dünyaya getiren Alara Mildon, çocuğunun adını "Fatoş Mila" koyunca, Dudaroğlu, ismin kendisinden habersiz konulduğunu iddia ederek dava açmış ve mahkeme, çocuğun adının "Zeynep Lia" olarak değiştirilmesine karar vermişti.

2-yillik-dava.webp

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Yaklaşık 2 yıl süren davanın son duruşmasında mahkeme, Doğukan Dudaroğlu'nun boşanmada ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Dudaroğlu'nun yüklü miktardaki tazminat talebini reddeden mahkeme, Alara Mildon'un istediği 3 kuruşluk manevi tazminatı kabul etti. Bu kararla, çiftin evliliği resmen sona erdi.

Kaynak:Hürriyet

Magazin
