İbrahim Çelikkol 'eşim' dedikten 1 yıl sonra evleniyor

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde ödül alırken "eşim" diye bahsettiği sevgilisi Natali Yarcan ile evleniyor.

Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde ödül alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, konuşması sırasında sevgilisi Natali Yarcan'dan, "eşim" diyerek bahsetmişti. Bu sözlerin ardından "gizlice evlendi" iddiaları ortaya atılmıştı.

Çelikkol'un bir yıl önceki o konuşması, o dönem magazin gündemini sallamış, Yarcan'ın parmağındaki tektaş yüzük de iddiaları güçlendirmişti. Ancak o günlerde sadece bir aşk ilanı olduğu anlaşılan o sözler, şimdi gerçek oluyor.

ibrahim-celikkol-natali-yarcan.webp

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, üç yıldır birlikte olan Çelikkol ve Yarcan, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi.

Yarın nikah masasına oturacakları öğrenilen çift, evlilik detaylarını ise herkesten sır gibi saklıyor. Daha önce birer evlilik yapmış olan çiftin, nerede dünyaevine gireceği bilinmiyor.

ibrahim-celikkol-natali-yarcan-evlilik.webp

Kaynak:Sabah

Magazin
