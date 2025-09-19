Asena'nın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Asena'nın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Yayınlanma:
Ünlü oryantal Asena, 8 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandırdı. Çiftin boşanma nedeninin ihanet olduğu iddia edildi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve organizasyon işleriyle uğraşan ünlü oryantal Asena, boşanma kararıyla gündeme geldi.

2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Türkiye'deki kariyerine ara veren ve Almanya'ya yerleşen Asena'nın, 8 yıllık evliliği tek celsede bitti.

asena-hasan-dere-bosanma.webp

Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadıSemiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı

NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMEDİ

Gel Konuşalım programının haberine göre, Asena, eşi Hasan Dere'den ayrılırken herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmadı.

İHANET İDDİASI

Boşanmanın nedeni ise merak uyandırdı. Ece Erken, ayrılığa Hasan Dere'nin ihanetinin neden olduğunu iddia etti. Olayla ilgili çift tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

asena-hasan-dere.jpg

Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladıUzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Magazin
Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı
Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı
Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı
Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı