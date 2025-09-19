Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve organizasyon işleriyle uğraşan ünlü oryantal Asena, boşanma kararıyla gündeme geldi.

2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Türkiye'deki kariyerine ara veren ve Almanya'ya yerleşen Asena'nın, 8 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı

NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMEDİ

Gel Konuşalım programının haberine göre, Asena, eşi Hasan Dere'den ayrılırken herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmadı.

İHANET İDDİASI

Boşanmanın nedeni ise merak uyandırdı. Ece Erken, ayrılığa Hasan Dere'nin ihanetinin neden olduğunu iddia etti. Olayla ilgili çift tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı