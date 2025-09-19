Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı

Semiramis Pekkan köpeği Tina'yı gezdirirken evinin önünde bir demire çarparak düştü. Düştükten sonra hastaneye kaldırılan Pekkan'ın vücudunda herhangi bir kırık ya da ciddi bir sorun tespit edilmedi.

Ancak Pekkan, "Buraya kadar gelmişken bir de check-up yaptırayım" diyerek rutin kontrollerini yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı.

Hastane odasından çektiği bir videoyla yaşadıklarını anlatan Pekkan, bu düşüşün aslında hayatını kurtardığını belirtti.

Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı

10 DAKİKA SONRA DOKTOR ARADI

"Hayat bana yeniden büyük bir ders verdi" diyen Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık eve geçtik. 10 dakika sonra telefon çaldı arayan doktorumdu. 'Semiramis hemen geri gelmen lazım. Check up'ta bir şey çıktı. Göğüs doktoru seni görmek istiyor' dedi. Ben de hastaneye gittim. Akciğerde bir kitle görmüş, 'ciddi bir şeye benziyor' dedi. Daha sonra derhal harekete geçildi.

Ünlü oyuncu 'komiserim' deyip rozeti çıkardı: Arabayı alıp kaçtı! Mahkeme ifadesi 'yok artık' dedirtti

​​​​​​​"SOL AKCİĞERİMİN ALT LOBU ALINDI"