Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı
Semiramis Pekkan köpeği Tina'yı gezdirirken evinin önünde bir demire çarparak düştü. Düştükten sonra hastaneye kaldırılan Pekkan'ın vücudunda herhangi bir kırık ya da ciddi bir sorun tespit edilmedi.
Ancak Pekkan, "Buraya kadar gelmişken bir de check-up yaptırayım" diyerek rutin kontrollerini yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı.
Hastane odasından çektiği bir videoyla yaşadıklarını anlatan Pekkan, bu düşüşün aslında hayatını kurtardığını belirtti.
10 DAKİKA SONRA DOKTOR ARADI
"Hayat bana yeniden büyük bir ders verdi" diyen Pekkan, şu ifadeleri kullandı:
"Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık eve geçtik. 10 dakika sonra telefon çaldı arayan doktorumdu. 'Semiramis hemen geri gelmen lazım. Check up'ta bir şey çıktı. Göğüs doktoru seni görmek istiyor' dedi. Ben de hastaneye gittim. Akciğerde bir kitle görmüş, 'ciddi bir şeye benziyor' dedi. Daha sonra derhal harekete geçildi.
"SOL AKCİĞERİMİN ALT LOBU ALINDI"
Bunu size anlatmamın sebebi şu; check-up'ların her sene yapılması ne kadar önemli bunu gösteriyor. Çünkü daha önce yaptırdığım check-up'larda bu görünmemiş, erken teşhisisin önemi. Sol akciğerimin alt lobu alındı. Şimdi çok iyiyim, bundan sonrası da böyle olur umarım. Ben bunu 6 ay geciktirseymişim ameliyat olamazmışım, ne kadar önemli. Hiçbir şey sebepsiz değil o düşüşün sonrası bunları yaşadık.