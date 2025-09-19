Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı

Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Bade İşçil, bir süre daha çalışmama kararı aldığını açıkladı.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan 42 yaşındaki ünlü oyuncu kararının nedenini de açıkladı.

"BENİ HEYECANLANDIRAN BİR PROJE YOK"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Bade İşçil, muhabirlere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle denize bakarak, kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok."

EZEL İLE ÇIKIŞ YAPMIŞTI

2007 yılında yayınlanan "Metropol Cafe" dizisiyle kariyerine başlayan İşçil, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışını 2009-2011 yılları arasında yer aldığı "Ezel" dizisindeki Şebnem karakteriyle yaptı.

Dizideki performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu, daha sonra 2011-2013 yılları arasında yayınlanan "Kuzey Güney" dizisinde Banu Sinaner karakterine hayat verdi.

Bade İşçil, televizyon ekranlarındaki son projesi olan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle de dikkat çekmişti.