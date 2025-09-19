Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı

Uzun süredir yoktu: Bade İşçil kararını açıkladı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Bade İşçil, bir süre daha çalışmama kararı aldı. Yürüyüş yaparken objektiflere takılan İşçil, aldığı kararın sebebini de paylaştı.

Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Bade İşçil, bir süre daha çalışmama kararı aldığını açıkladı.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan 42 yaşındaki ünlü oyuncu kararının nedenini de açıkladı.

bade-iscil.webp

"BENİ HEYECANLANDIRAN BİR PROJE YOK"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Bade İşçil, muhabirlere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle denize bakarak, kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok."

bade-iscil-deniz.jpg

Ünlü oyuncu 'komiserim' deyip rozeti çıkardı: Arabayı alıp kaçtı! Mahkeme ifadesi 'yok artık' dedirttiÜnlü oyuncu 'komiserim' deyip rozeti çıkardı: Arabayı alıp kaçtı! Mahkeme ifadesi 'yok artık' dedirtti

EZEL İLE ÇIKIŞ YAPMIŞTI

2007 yılında yayınlanan "Metropol Cafe" dizisiyle kariyerine başlayan İşçil, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışını 2009-2011 yılları arasında yer aldığı "Ezel" dizisindeki Şebnem karakteriyle yaptı.

Dizideki performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu, daha sonra 2011-2013 yılları arasında yayınlanan "Kuzey Güney" dizisinde Banu Sinaner karakterine hayat verdi.

Bade İşçil, televizyon ekranlarındaki son projesi olan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle de dikkat çekmişti.

Kaynak:Habertürk

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Magazin
Asena'nın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Asena'nın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı
Semiramis Pekkan düşüp hastaneye gitti: Hayatının şokunu yaşadı