Ünlü oyuncu 'komiserim' deyip rozeti çıkardı: Arabayı alıp kaçtı! Mahkeme ifadesi 'yok artık' dedirtti
Ünlü oyuncu Emre Bulut hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Bir vatandaşın, "komiserim" diyerek aracını alıp kaçtığını öne sürmesi üzerine açılan davada, Bulut'un mahkemedeki savunması herkesi şaşırttı.

İddiaya göre, ünlü oyuncu Emre Bulut, Tokat'ta bulunan, 15 yıldır tanıdığı hastane çalışanı A.U.'dan, "komiser" olduğunu söyleyerek ve polis rozeti göstererek aracını geçici olarak istedi. Amasya'ya gitmek için aracı aldığını belirten Bulut'a güvenen A.U., aracını hastane otoparkında teslim etti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, bir süre sonra Bulut'a ulaşamayan A.U., durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Bulut hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınarak hakim karşısına çıktı.

emre-bulut-polis.png

"HERKES BENİ BU ŞEKİLDE TANIR"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada iddiaları reddeden Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi. Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12'de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır."

emre-bulut.png

Ünlü rapçi Çakal vurulma anını anlattıÜnlü rapçi Çakal vurulma anını anlattı

'ROZET' SAVUNMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bulut'un polis rozetiyle ilgili yaptığı savunma ise "yok artık" dedirtti. Ünlü oyuncu, üzerindeki polis rozetini oyuncu olduğu için yanında bulundurduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

Mahkeme, Bulut'un serbest bırakılmasına karar verdi. Dava ertelendi.

Kaynak:Sabah

