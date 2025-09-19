Cemal Hünal'ın imzasını taklit edip sahte belge düzenlemişlerdi! Ünlü oyuncu "Sahibini uyarmıştım" dedi

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek öğrencilere sahte sertifika dağıtan ajans ve yetkilileri hakkında, 'İmzada sahtecilik', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve yayılması', 'Kişilik haklarının ihlali' suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın ajansta bir dönem iyi niyet çerçevesinde kısa süreli bir oyunculuk fikir dersi verdiği ancak şüpheli kurum tarafından müvekkilin imzası taklit edilerek öğrencilere sertifika verildiği ve bu sertifikalardan birinin sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Dilekçede Hünal'ın adı ve imzası kullanılarak sahte belgeler düzenlendiği ortaya çıkarken, oyuncunun fotoğrafları ve kişisel görsellerinin sosyal medya hesaplarında rızası olmaksızın reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı da aktarıldı.

Bu eylemlerin, Türk Ceza Kanunu’nun sahtecilik suçlarını düzenleyen hükümlerine hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı olduğu ifade edildi. Dilekçede ayrıca, oyuncunun iradesi dışında isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmaları için şikayetin yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

"SAHİBİYLE DİYALOĞA GİRİP KENDİLERİNİ DE UYARMIŞTIM"

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Oyuncu Cemal Hünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada bulunmak zorunda olduğum için üzgünüm. Mecidiyeköy’de eğitim verdiğim bir ajans, benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bu durumu, Instagram üzerinden bana teşekkür mesajıyla benimle sertifikayı paylaşan öğrencilerden öğrendim. Gelip şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü bir durum çünkü, verdiğim eğitimlere büyük özen gösteriyorum ve elimden geldiği kadar da öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü açıkçası. Ben benzer durumlarla ilgili ajans çalışanları ve sahibiyle diyaloğa girip kendilerini de uyarmıştım. Öğrencileri yanlış bilgilendirdikleri için orada eğitim vermeyi bırakmıştım.

"SON BİR İHTARDA BULUNMUŞTUM"

Ben bu ajansta 5-6 yıldır genel olarak kamera önüne hiç çıkmamış figüranlık yapmak isteyen oyunculuğa yeni başlamak isteyen bu konuda hiçbir eğitimi olmayan insanlara sadece 1 saatlik bir atölye çalışması yapıyoruz. Ajans bunu 'Kamera önü eğitimi' olarak satmasına rağmen, sınıfa girer girmez öğrencilere şunu söyledim. Bir saatlik bir oyunculuk eğitimi olmaz. Bu çok vakit isteyen bir şey. Ben ancak birkaç tane fikir verebilirim, kendinizi nasıl eğiteceğinizi söyleyebilirim. ‘Metod oyunculuğu nedir’, ‘Senaryo nedir’, ‘Nasıl bakmanız lazım’ gibi konularda yol gösterebilirim; uyanık olun, çevrenizi iyi dinleyin, dinlediklerinize ancak cevap verebilirim gibi temel bir eğitim veriyorum ve kendilerini daha fazla eğitebilmeleri için açık tavsiyelerde bulunuyorum. Bu konuda da her zaman çok açık sözlü oldum. Ancak ajans eğitim konusunda yanlış bilgilendirmeye devam ettiği için, eğitim müfredatı konusunda ve ben eğitim verdiğim süreyi o sertifika için yeterli görmediğim için onlarla çalışmayı bıraktım. Buna rağmen, hâlâ ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum. Sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor. Bir noktada harekete geçmek zorunda kaldım açıkçası, çok da üzgünüm."

"MADDİ MANEVİ HAKLARIMIZIN TAZMİNİYLE İLGİLİ DE SÜREÇ YÜRÜTÜLECEKTİR"

Avukat İyaz Çimen ise, şöyle konuştu: