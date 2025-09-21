Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Fenerbahçe kongresinde! Kime oy verdiğini açıkladı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimli olağanüstü genel kurulda ünlü oyuncu Doğukan Güngör de oy kullandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullandı.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrede oyunu kullanan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kime destek verdiğini de açıkça gösterdi.

ALİ KOÇ'A DESTEK VERDİ

Kongre alanında çektiği fotoğrafın altına "Gücümüz sevdamız" yazan ünlü oyuncu, bu sloganla Ali Koç'un seçim kampanyasına destek verdiğini belli etti.

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Güngör'ün bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

