Sevda Erginci'den sürpriz nikah sonrası ada düğünü!

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, mimar sevgilisi Efe Saydut ile geçen hafta sürpriz bir evlilik yapmış, çift, İzmir'de evlenmişti.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de sade bir törenle evlenen çift, düğün kutlaması için rotayı Sakız Adası'na çevirdi. Ünlü çift, düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla objektiflere poz verdi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, düğüne, Erginci'nin yakın dostları ve meslektaşları Gonca Vuslateri ile Biran Damla Yılmaz da katıldı.

​​​​​​​

Erginci'nin nikâh şahitliğini üstlenen Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından "Çok güzelsiniz, çok mutlu olun benim canlarım! Bu güzelliğe şahit olduğum için çok mutluyum, sizi seviyoruz" notuyla çiftin fotoğrafını paylaşarak mutluluklarına ortak oldu.

​​​​​​​

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Oyunculuğa 15 yaşında Semaver Kumpanyası'nın Paki ve Sevgi Çiçekleri adlı oyununda rol alarak başlayan Sevda Erginci, "Karagül" dizisindeki karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında "Hayat Bazen Tatlıdır", "Ver Elini Aşk" ve özellikle "Yasak Elma"daki performansıyla dikkat çekti.